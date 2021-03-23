Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сомнолог объяснила, как правильно ставить будильник
Фото: Pixabay

Сомнолог объяснила, как правильно ставить будильник

Елена Фролова

Здоровье

Причиной ночной бессонницы может послужить будильник, который звенит по утрам каждые пять минут в течение часа. Помимо этого, такой режим пробуждения может привести к тому, что человек проспит. Об этом кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках София Черкасова рассказала «Радио 1».

— Многие люди хотят утром доспать, поэтому переставляют будильник на попозже. В принципе, доспать вполне возможно. Но когда «еще пять минуточек» растянулись на час, значит организм получил какой-то рваный дополнительный сон, — отметила эксперт.

По словам сомнолога, человеческий организм не может длительное время пересыпать больше своей нормы. Все это может стать предвестником бессонницы. Кроме того, она добавила, что когда у человека формируется привыкание к сигналу будильника, то он перестает от него просыпаться.

— Максимум можно устанавливать два будильника с интервалом от пяти до пятнадцати минут, — пояснила София Черкасова.

При этом важно, чтобы музыкальные сигналы были разными. Тогда мозг будет понимать, после какого сигнала еще можно поспать, а после какого — надо вставать.

Читайте также: Врач-терапевт сообщил о привычках, полезных для сна

сонсомнологбудильник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте