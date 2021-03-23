Сомнолог объяснила, как правильно ставить будильник

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Причиной ночной бессонницы может послужить будильник, который звенит по утрам каждые пять минут в течение часа. Помимо этого, такой режим пробуждения может привести к тому, что человек проспит. Об этом кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках София Черкасова рассказала «Радио 1».

— Многие люди хотят утром доспать, поэтому переставляют будильник на попозже. В принципе, доспать вполне возможно. Но когда «еще пять минуточек» растянулись на час, значит организм получил какой-то рваный дополнительный сон, — отметила эксперт.

По словам сомнолога, человеческий организм не может длительное время пересыпать больше своей нормы. Все это может стать предвестником бессонницы. Кроме того, она добавила, что когда у человека формируется привыкание к сигналу будильника, то он перестает от него просыпаться.

— Максимум можно устанавливать два будильника с интервалом от пяти до пятнадцати минут, — пояснила София Черкасова.

При этом важно, чтобы музыкальные сигналы были разными. Тогда мозг будет понимать, после какого сигнала еще можно поспать, а после какого — надо вставать.

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