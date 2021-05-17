Жара в столице сменится ливнями и грозами 19 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жара в Москве сменится ливнями и грозами, которые немного собьют температуру в среду, 19 мая. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, самый холодный день выпадет на пятницу, 21 мая: температура не превысит плюс 20 градусов тепла.

Он также отметил, что неделя начнется с аномальной жары. В понедельник, 17 мая, воздух прогреется до плюс 30, во вторник, 18 мая, температура будет не ниже 15–17 градусов ночью и около 29–31 градуса днем. Этот показатель на 7 градусов выше июльской нормы.

Специалист добавил, что при таком циклоне в Москве может быть побит рекорд 1897 года. Тогда метеорологи зафиксировали температуру плюс 29,1, пишет РИА Новости.

Ранее врач-невролог объяснил, как погодные условия сказываются на психике человека. В случае если предстоящим летом будет преобладать теплая и сухая погода, распространение COVID-19 снизится, а вот дожди и холода могут привести к тому, что люди будут больше времени проводить в помещениях.

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