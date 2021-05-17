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Москвичам пообещали до 32 градусов тепла 18 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичам пообещали до 32 градусов тепла 18 мая

Иван Юминов

Город

Температура в районе 29–31 градуса тепла ожидается в Москве во вторник, 18 мая. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— В Москве на завтра прогнозируется плюс 29–31 градус, в Подмосковье — плюс 28–33 градуса, — рассказала синоптик.

Жара немного спадет в среду, 19 мая. Тогда ожидаются дождь, грозы и ветер до 17 метров в секунду, приводит слова Макаровой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве 17 мая.

Читайте также: Плюсы ударят по столице: москвичей предупредили о волне экстремальной жары

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