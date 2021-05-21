«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве и Московской области введен «желтый» уровень погодной опасности в связи с угрозой сильного ветра, следует из данных Гидрометцентра РФ.

Согласно прогностической карте Гидрометцентра, погода в столичном регионе оценивается как потенциально опасная. Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать скорости до 17 метров в секунду.

Срок действия предупреждения в Москве и Подмосковье — с 09:00 до 21:00 пятницы, 21 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что погода в конце недели придет в климатическую норму. Пятница станет самым холодным днем текущей недели с температурой около 16 градусов тепла. В выходные воздух прогреется до 22 градусов.

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