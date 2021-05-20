Самый холодный день недели ожидает москвичей в пятницу

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Погода в конце недели придет в климатическую норму. Пятница станет самым холодным днем текущей недели с температурой около 16 градусов тепла. В выходные воздух прогреется до 22 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— И дневные, и ночные температуры существенно понизятся. Погода придет в норму, она будет соответствовать характеристикам климатическим, которые рассчитаны за длительный период времени. Ночные температуры будут в диапазоне плюс 10 градусов, дневные — около 20 градусов тепла. В пятницу будет наиболее низкая температура: днем плюс 16–18 градусов, ночью — плюс 11–23 градусов, — говорит синоптик.

Он отмечает, что в пятницу прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду. В субботу ни осадков, ни ветра не ожидается. Ночью воздух прогреется до плюс 8–10 градусов, днем — до плюс 22 градусов.

— В воскресенье облачно, кратковременный дождь, усиление ветра не прогнозируется. Температура воздуха в районе плюс 19–23 градусов, — сказал Вильфанд.

Кроме того, метеоролог добавил, что в конце недели не ожидается резких колебаний атмосферного давления.

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