«Хаотический компонент»: почему синоптики ошибаются и каким прогнозам погоды можно доверять

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Прогнозы погоды не всегда оправдываются. Светит солнце, а ждали дождь, готовились к ветру, а на улице град. Врут ли синоптики, как делают прогноз погоды и какие температурные сюрпризы сложно предсказать, разбиралась «Вечерняя Москва».

Решение уравнений

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечает, что прогнозирование погоды — сложное дело и утверждать, что он не всегда оправдывается, неправильно. По его словам, 10–15 лет назад произошла «тихая революция» в прогнозировании, которая «невероятно повысила качество прогноза». Ее суть заключается в том, что прогноз стал физико-математической задачей.

— Прогноз погоды — решение сложной системы уравнений гидродинамики. Эти уравнения адекватно описывают процессы в атмосфере, — говорит Вильфанд.

Сегодня их за несколько десятков минут решают суперкомпьютеры. Но техника выдает приближенные результаты. Точных получить невозможно, так как существуют ошибки в начальных данных: атмосфера — хаотическая система.

— Можете рассчитать положение небесного тела в космосе на 10 тысяч лет вперед, и ошибки будут минимальные. Существуют законы, которые позволяют точно решать эту систему. А атмосфера — газовая структура, и в ней существует хаотический компонент — непредсказуемость, — рассказывает ученый.

По его словам, ошибки будут всегда. Но задача метеорологов — их минимизировать. Приближенные результаты уравнений попадают в руки синоптика. А он на основе опыта и знаний уточняет прогнозы и формулирует их в словах и графиках. Вильфанд добавляет, что точность прогноза погоды сегодня на четвертые–пятые сутки такая же, как 45 лет назад на первые сутки.

Такие успехи возможны не только благодаря появлению компьютеров, но и тому, что ученые все лучше понимают процессы в атмосфере. Однако, по словам Вильфанда, из-за ее подвижности, даже если полностью изучат прогностическую физику и научатся совершенно точно решать уравнения, прогноз все равно не будет абсолютно точным.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечает, в свою очередь, что никто так точно, как синоптики, не может видеть будущее. Люди, которые так или иначе связаны с прогнозированием, например, военные, политики или экономисты, не сравнятся с «блестящим видением будущего» метеорологами.

— Никто, я уверяю, не может сравниться. Синоптики на три головы выше. Людям надо разъяснять, пропагандироватьи объяснять такие вещи. У нас невежество в этом смысле. Людей за это винить не стоит, они просто не понимают таких вещей, — говорит он.

Что сложно предсказать

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечает, что прогнозировать температуру и давление проще всего. Эти характеристики непрерывны и всегда есть. А вот предсказать дождь, ливень, грозу — сложнее. Такие погодные явления, по ее словам,быстро образуются, быстро проходят, а их масштабы ограничены: где-то есть, где-то нет.

— Сложно предсказать суперлокальные явления — град и шквалы. Размеры вихрей маленькие, и они практически не прослеживается локаторами. Эти процессы на данном уровне развития науки не предсказуемы, — говорит Позднякова.

По ее словам, можно только оценить вероятность появления таких явлений. А спрогнозировать их траекторию и скорость невозможно.

По словам Поздняковой, опасные метеорологические явления прогнозируются за три–шесть часов до их начала. И в момент создания прогноза знать, где будет большая интенсивность, например, того же ливня, а где меньшая, нереально.

— Это сказать можно будет, только когда явление начнет развиваться в пределах региона. Потому что та погода, которую ожидаем, она еще далеко за пределами города и области — в Тверском регионе например. И она там другая, не та, которая придет к нам, — говорит она.

Тишковец замечает, что большинство людей, которым начинают объяснять, как происходит прогнозирование погоды, относятся к информации с пониманием, «абсолютно нормально».

— А вообще только Господь Бог может видеть будущее на сто процентов. Но синоптики могут его видеть с точностью, близкой к 100 процентам. Как ни крути, как к этому ни относись, — говорит он.

Когда смотреть погоду

Вильфанд говорит, что ученые никогда не смогут спрогнозировать точно погоду по дням за пределами двух недель. Сегодня самый точный прогноз — на ближайшие пять–шесть дней. Наука стремится к тому, чтобы точно предсказывать до семи дней.

— Теоретически эту задачу можно решать только на неделю. Вы знаете, что будете делать через час, через два, завтра или послезавтра? А что будете делать через три недели? Существует в атмосфере непредсказуемость. К этому нужно привыкнуть, хоть это и кажется нелогичным, — говорит он.

Ученый добавляет, что никогда не получится спрогнозировать на несколько месяцев вперед, какие дни в июне или августе, например, будут теплые, а какие холодные. Долгосрочный прогноз существует. Но он основывается на средних ежемесячных или сезонных значениях.

— А предсказать, будет июль теплый или холодный, можно, — добавляет он.

Позднякова рассказывает, что прогноз метеорологов лучше смотреть утром и вечером каждый день: утренний прогноз создается на день, а вечерний — на следующее утро.

— Если смотрите прогноз погоды на сегодня и завтра, надо смотреть прогноз на сутки. Прогноз утром создается на сегодня. В нем указывается максимальная температура воздуха. Чтобы люди могли правильно одеться и не перегреться, например, — добавляет она.

Где смотреть

Вильфанд говорит, что на многих ресурсах можно встретить прогноз погоды на три недели и больше. Им лучше не доверять. Ведь это просто для удовлетворения интереса людей. Самые надежные прогнозы выпускают только национальные службы. У них есть ответственность за прогнозы. Кроме того, такие службы постоянно ведут обмен данными с зарубежными коллегами.

— Вы идете в магазин за туфлями. Знаете, что итальянские — хорошие, супинатор хороший, кожа качественная. Купите. А смотрите на сайте и видите прогнозы: какому доверять? — говорит ученый.

Он добавляет, что самые надежные прогнозы в России дает Росгидромет, который в каждом регионе для качественной работы имеет свой офис.

Позднякова отмечает, что все информационные агентства, которые представляют прогноз погоды к просмотру, в большинстве, пользуются просто разными моделями прогнозирования погоды. Но они чем-то все равно похожи. Однако, по ее словам, прогноз на «ближайшие два–три часа практически у всех одинаковый: эта та погода, которую видим на улице сейчас либо которая уже на границе с регионом».

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