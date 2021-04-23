Дептранс попросил водителей соблюдать скоростной режим из-за ухудшения погоды

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Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвал столичных водителей соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Также не рекомендуется парковать свои автомобили вблизи шатких конструкций и деревьев.

Причиной для обращения к горожанам послужили погодные условия в столице. По прогнозам синоптиков, 23 и 24 апреля в Москве ожидаются усиление ветра до 15 метров в секунду и дождь, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее синоптики спрогнозировали рекордные дожди в Москве в предстоящую субботу.

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