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Дептранс попросил водителей соблюдать скоростной режим из-за ухудшения погоды
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Дептранс попросил водителей соблюдать скоростной режим из-за ухудшения погоды

Полина Долганова

Транспорт

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвал столичных водителей соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Также не рекомендуется парковать свои автомобили вблизи шатких конструкций и деревьев.

Причиной для обращения к горожанам послужили погодные условия в столице. По прогнозам синоптиков, 23 и 24 апреля в Москве ожидаются усиление ветра до 15 метров в секунду и дождь, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее синоптики спрогнозировали рекордные дожди в Москве в предстоящую субботу.

Читайте также: МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозе с градом 23 апреля

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