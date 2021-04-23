Синоптики спрогнозировали рекордные дожди в Москве в предстоящую субботу
Рекорд по осадкам может быть побит в Москве в субботу, 24 апреля. Холодный фронт готовится вылить на столицу рекордное для этих суток количество осадков — более 13 миллиметров.
Это значит, что предыдущий суточный рекорд с осадками 12,1 миллиметра, установленный в 1891 году, будет побит.
— День 24 апреля в Москве войдет в метеорологическую летопись столицы, — сообщается на портале Метеоновости.
Всего за 23 и 24 апреля в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков.
Читайте также: Всему виной погода: какие витамины поднимают настроение и улучшают иммунитет