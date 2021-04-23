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Синоптики спрогнозировали рекордные дожди в Москве в предстоящую субботу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики спрогнозировали рекордные дожди в Москве в предстоящую субботу

Полина Долганова

Город

Рекорд по осадкам может быть побит в Москве в субботу, 24 апреля. Холодный фронт готовится вылить на столицу рекордное для этих суток количество осадков — более 13 миллиметров.

Это значит, что предыдущий суточный рекорд с осадками 12,1 миллиметра, установленный в 1891 году, будет побит.

— День 24 апреля в Москве войдет в метеорологическую летопись столицы, — сообщается на портале Метеоновости.

Всего за 23 и 24 апреля в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков.

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