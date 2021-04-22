Всему виной погода: какие витамины поднимают настроение и улучшают иммунитет

Фото: Youtube.com / СамыйSmak

Солнечные дни радовали нас недолго, в прогнозах — дождливая погода. Недостаток солнца влияет не только на настроение, но и на здоровье, приводя к нехватке витамина D. О том, чем это опасно и как все исправить, «Вечерке» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

О нехватке витамина D можно понять сразу: постоянная общая слабость, снижение выносливости, боли в мышцах и суставах, ухудшение сна, повышение давления, плохая свертываемость крови. В общем, не жизнь, а тоска сплошная. Все списывается на лень и характер, а виной всему пресловутый D.

— Когда витамина не хватает, развиваются остеопороз, то есть происходит снижение плотности, прочности костей, остеоартроз, то есть поражение всех составляющих сустава, другие заболевания, — рассказывает Людмила Лапа.

Солнце лучше всего стимулирует выработку витамина, но, к сожалению, жители наших широт не избалованы ясной погодой. Казалось бы, решить проблему просто — сходить в солярий. Но это не лучший выход.

— Там совершенно другое излучение, у солнца оно намного мягче.Увлечение солярием может привести к ослаблению иммунитета. Жесткое ультрафиолетовое излучение способствует ожогам кожи, — рассказывает Людмила Лапа.

Куда более безопасный источник микроэлемента — продукты питания или лекарственные препараты.

— Если вы предпочитаете продукты натурального происхождения, то, конечно, в первую очередь это рыбий жир и печень, — поясняет медик.

Подойдет любая печень, но рыбья, например, печень трески, предпочтительнее.

— Полезны также жирное мясо морской рыбы, например, жирная сельдь, семга, треска, кета, скумбрия. Есть витамин также в яичном желтке, мясе, грибах, молочных продуктах, например, в сыре, масле, твороге. Но дары моря все же предпочтительнее, — настаивает доктор.

Восполняя недостаток микроэлемента, главное — не переборщить, это может привести к интоксикации.

— О том, что мы перебрали витамина D, также говорит плохое самочувствие: кажется, что нам его не хватает, а на самом деле слишком много.

В любом случае при недомогании лучше всего отправиться к врачу, он назначает необходимые анализы.

— Если я вижу, что человек бледный, я сразу прошу сдать кровь на содержание витаминов B, D, кальция, железа. По анализу я сразу вижу, где сбой, и назначаю заместительную терапию, — объясняет Людмила Лапа.

ПОЛЬЗА

— Профилактика раковых заболеваний

— Помогает усвоить кальций, фосфор и магний

— Препятствует остеопорозу, остеосклерозу, атеросклерозу

— Улучшает работу сердца и сосудов

— Укрепляет кости

— Регулирует артериальное давление

— Нормализует свертываемость крови

— Выводит из организма тяжелые металлы

— Укрепляет иммунитет

— Профилактика диабета

— Защищает от болезней кожи

КСТАТИ

Весной также не хватает витамина C. Чтобы компенсировать его недостаток, рекомендуем сироп шиповника и отвары из этих ягод. А еще очень важны витамины группы B. Их недостаток также восполняем с помощью продуктов питания, в частности, мяса. Оно вообще очень полезно.

Читайте также: Косметолог перечислила три важных шага по восстановлению кожи лица после зимы