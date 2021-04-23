МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозе с градом 23 апреля
Ухудшение погоды ожидается в столице в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
— Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве в период с 13:00 до 21:00 23 апреля ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 17 метров в секунду, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось о том, что столичных водителей предупредили о непогоде.
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