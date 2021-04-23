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Столичных водителей предупредили о непогоде 23 апреля
Фото: mos.ru / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Столичных водителей предупредили о непогоде 23 апреля

Иван Юминов

Город

Столичных водителей предупредили о плохих погодных условиях в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства в пятницу, 23 апреля.

— Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В течение всего дня ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели.

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