Столичных водителей предупредили о непогоде 23 апреля
Столичных водителей предупредили о плохих погодных условиях в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства в пятницу, 23 апреля.
— Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В течение всего дня ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели.
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