Тишковец назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Настоящее лето наступит в Москве в середине июня. Об этом в среду, 19 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, первая половина июня будет относительно нежаркой. В связи с этим открытие купального сезона может сдвинуться на одну–две недели. Однако в середине месяца восстановится температурный фон в рамках климатической нормы. Дневная норма для июня составляет 21,7 градуса, а ночная — 11,5 градуса.

Тишковец отметил, что в июле и августе в столице сохранится теплая погода. Он посоветовал россиянам начинать бронировать отпуск с середины июня, сообщает РИА Новости.

Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до утра 22 мая из-за порывистого ветра.

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