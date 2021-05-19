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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до утра 22 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до утра 22 мая

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности продлен в Москве до утра 22 мая из-за порывистого ветра. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 10:00 20 мая до 08:00 22 мая. По прогнозу синоптиков, в эти дни возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 21 мая, в Москве ожидается похолодание до плюс 16–18 градусов. В Московской области температура опустится до плюс 8–13 градусов ночью и до плюс 15–20 градусов днем.

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