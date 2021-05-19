Синоптики назвали самый холодный день на текущей неделе в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Похолодание до 16–18 градусов ожидается в Москве в пятницу, 21 мая. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— В пятницу на берега Москвы-реки прорвется сырой и прохладный воздух из Европы, — говорится в сообщении центра.

На фоне переменчивой погоды с кратковременными дождями температура воздуха в Москве в пятницу составит в среднем плюс 11–13 градусов ночью и плюс 16–18 градусов днем. В Московской области температура опустится до плюс 8–13 градусов ночью и до плюс 15–20 градусов днем.

Отмечается, что после непродолжительного похолодания в столицу вновь вернется тепло.

Так, первый день перед выходными станет самым холодным за неделю, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичам рассказали, какая погода ожидается в столице на выходных. В субботу и воскресенье в Москву придет комфортная погода без существенных осадков с температурой воздуха до плюс 20 градусов.

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