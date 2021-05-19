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Стало известно, какую технику люди предпочитают покупать в жаркую погоду
Фото: pixabay.com

Стало известно, какую технику люди предпочитают покупать в жаркую погоду

Елена Фролова

Технологии

Значительное увеличение числа продаж популярной в летний сезон техники зафиксировали московские магазины с наступлением жары в регионе. Речь идет о вентиляторах, кондиционерах и водонагревателях. Наибольшим спросом пользуются сплит-системы, отмечают представители ретейла.

Так, сотрудник одной из торговых сетей по продаже электротехники Андрей Петров сообщил, что продажи указанных товаров возросли более чем на четверть по сравнению с началом мая 2020 года, а также более чем в два раза относительно начала апреля текущего года.

— В условиях пандемии жители России стали чаще вкладывать свои средства в технику для улучшения собственного комфорта в доме, а также более простого решения повседневных задач, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что самой большой популярностью среди кондиционеров пользуются сплит-системы. Это связано с тем, что они дают возможность поддерживать оптимальную температуру воздуха в помещении в любой сезон года. То есть они позволяют не только охлаждать, но и обогревать комнаты, а также помогают процессу очищения воздуха, отмечает РИАМО.

Андрей Петров также уточнил, что в жаркую погоду покупатели чаще всего приобретают летнюю климатическую технику, а в период отключения горячей воды — водонагреватели.

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