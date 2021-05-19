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Эколог сообщил, когда кондиционер может быть опасен для здоровья
Фото: pixabay.com

Эколог сообщил, когда кондиционер может быть опасен для здоровья

Юлия Курганова

Здоровье

С приходом теплой погоды кондиционеры становятся эффективными помощниками в защите от жары. Об особенностях их использования рассказал эколог Антон Ястребцев.

Он отметил, что перед сезоном жары следует пригласить специалиста, чтобы он почистил кондиционер и промыл фильтры. В противном случае, можно стать жертвой «вентиляторного синдрома» — шоковой реакции организма на большое количество чужеродных микрорганизмов, которые попадут в легкие.

— В кондиционерах скапливается пыль, на пыли за зиму начинают размножаться микроорганизмы, они погибают, и остается много мертвых бактерий, спор грибов. Когда мы включаем кондиционеры, это все выбрасывается в воздух, мы это вдыхаем, появляется так называемый вентиляторный синдром, — сообщил эколог в интервью радио Sputnik.

Ястребцев предупредил, что работающий кондиционер не избавляет от необходимости проветривать помещение. Это одно из самых популярных заблуждений, что воздух будет свежим благодаря этому устройству.

Также специалист порекомендовал, если температура не плюс 40 градусов, а 26-27 градусов, почаще открывать окно и пользоваться обычным вентилятором, а не прибегать к помощи кондиционера. По его словам, это более безопасно, так как под кондиционером можно легко простыть.

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