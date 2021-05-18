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Названы три неочевидных риска для организма в жару
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Названы три неочевидных риска для организма в жару

Марина Найденкова

Общество

Жара, кроме обмороков и тепловых ударов, несет для организма человека еще три риска: потерю витаминов и минералов, передозировку витамином Д и падение сахара в крови. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам врача, главное в жару — защищать кожу от солнца, а также употреблять достаточное количество воды. Лапа говорит, что вода предотвращает обезвоживание организма, а также поддерживает в порядке водно-солевой обмен. Это важно, чтобы защититься от вымывания из организма минералов и витаминов.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что пик жары в столице придется на вторую половину вторника, а закончится в четверг. Погода, которую сегодня наблюдаем, характерна для июля на юге Краснодарского края.

— Компенсация должна быть. И витамин Д сейчас мы отменяем. Потому что может быть гиперинтоксикация, — говорит врач.

Кроме того, она указывает на необходимость следить за уровнем сахара в крови в период жары. По словам доктора, многие при высокой температуре воздуха проводят большое количество времени на улице и просто забывают правильно питаться, не едят сладкого. Это чревато обмороками.

— Спазм сосудов, обмороки бывают, потому что сахар быстро утилизируется. Все хотят побольше побыть на воздухе, не потребляют сладкого, и у нас получаются обмороки. Никто не отменял трехразовое здоровое питание, — сказала Лапа.

Она также добавила, что человеческий организм способен быстро восстанавливаться, но в жару стоит внимательнее относиться к себе и своему здоровью.

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