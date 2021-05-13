Идеальный климат: как выбрать кондиционер и не переплатить

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Синоптики пообещали москвичам в начале следующей недели жару и зной, как в Сахаре. Поэтому многие горожане задумываются о покупке кондиционеров. Что нужно знать об устройстве против жары, как его выбрать, на что обратить внимание, где лучше установить в квартире и во сколько обойдется создание прохлады, разбиралась «Вечерняя Москва».

Как выбрать

Эксперт в сфере бытовой техники Валерий Метко рассказывает, что выбрать кондиционер просто: через интернет, сравнив характеристики. Технику сегодня можно найти практически любую: брендов много, а по качеству особых различий нет. Однако предпочтение лучше отдавать известным и крупным маркам.

— Что-то космическое ставить необязательно, есть недорогие пионеры, — говорит Метко.

Руководитель одной из климатических компаний Леонид Кучин рассказывает, что сегодня граждане отдают предпочтение бытовым кондиционерам, сплит-системам. Наименее популярны мобильные, которые перемещают в помещении, и «старые» кондиционеры оконного типа.

— Оконные, конечно, дешевле, но неудобны, так как размещаются непосредственно в оконном проеме, — говорит Кучин.

Он добавляет, что выбирать технику стоит исходя из площади квартиры или дома: чем она больше, тем мощнее должен быть кондиционер. Если площадь комнаты, например, 20 квадратных метров, то мощность устройства должна быть 2,5 киловатта, а если 13 квадратных метров — 2 киловатта. Для того чтобы во всем жилище было комфортно, стоит оборудовать техникой каждую комнату. Конечно, если поставить, например, один мощный кондиционер в гостиной и открыть дверь, то прохладный воздух будет расходиться по жилью, но полноценной прохлады в дальних от нее комнатах ждать не придется.

Метко добавляет, что при выборе устройства нужно обращать внимание на уровень шума внутреннего блока. Один из самых низких — 19–21 децибела. Лучше выбирать кондиционеры с инверторной технологией, которая обеспечивает мощность техники и «плавность хода». Но с такой технологией устройства стоят дороже.

— Бывают с функцией притока воздуха. Но это больше реклама, чем реалии. Лучше окошко открыть, — говорит Метко.

По словам эксперта, кондиционер важно технически обслуживать. Это несложно и делать нужно хотя бы раз в три года.

— Раз в три–пять лет надо заправлять фреоном кондиционер. Зависит от сезона. Чем жарче, тем чаще надо и тем дороже. Стоимость — в районе двух–пяти тысяч. В особо жаркие годы в столице это обходилось и в 10 тысяч, — говорит Метко.

Кроме того, он советует раз в год при помощи парогенератора очищать внутренние части блока кондиционера. Так можно убить все бактерии и продлить срок службы техники. Кстати, устройство рассчитано на работу в течение 20–30 лет.

Кучин добавляет, что фильтры кондиционера лучше промывать от пыли перед началом летнего сезона: «просто под струей воды в раковине».

Где ставить

Технику устанавливают на любом этаже дома: давление воздуха и плотность не влияют на ее работу, говорит эксперт. Он добавляет, что жилые комплексы могут сами накладывать ограничения на установку кондиционеров в доме. Поэтому жильцам перед установкой техники лучше уточнять все подробности по данному вопросу. А вот разрешения от соседей не требуется, но при условии, что наружный блок кондиционера не выходит за рамки квартиры его хозяина.

— Если наружный блок повесить прямо над окном соседей снизу, может быть протест — придется снять, — сказал эксперт.

Важно помнить, что установка кондиционеров недопустима на главных фасадах домов, которые относятся к объектам культурного наследия. Это здания, представляющие ценность с точки зрения истории, архитектуры, искусства, науки и техники. В столице на сегодняшний день более 8,5 тысячи таких объектов, из них 413 относятся к жилому фонду.

По словам Кучина, устанавливать кондиционер в самом жилище лучше ближе к окну: так меньше затрат на монтаж и удобнее присоединять его к наружному блоку. Кроме того, технику лучше размещать в той комнате, где хозяин жилья больше всего проводит времени.

— И на той стороне, окна которой выходят на южную сторону. Можно ставить даже в кухне, если вы там много готовите, там жарко и окна на солнечную сторону, — добавил эксперт.

Кроме того, он не советует оборудовать кондиционер в комнате и выносить его наружный блок на застекленную лоджию. Для нормальной работы устройства требуется незастоявшийся воздух. А при закрытых и редко открытых окнах обеспечить это невозможно.

— Он так быстро выйдет из строя, не выдаст той мощности, которая им заявлена. Ему нужно дышать, — добавляет эксперт.

Нюансы установки

Как говорит Метко, при монтаже кондиционера важно, чтобы был качественный крепеж техники. Иначе есть риск того, что он может упасть. Кроме того, некоторые монтажники прокладывают трубки кондиционера с внешней стороны дома, чем портят вид фасада.

— Идеально сделать разводку отдельно в квартире под кондиционирование, заштробив провода, выведя на каждый кондиционер отдельный автомат, — говорит Метко.

По его словам, недобросовестные монтажники до конца герметизируют или делают их уклон неправильным: должен быть строго сверху вниз. Это грозит тем, что вода из кондиционера будет утекать из техники не туда, куда нужно: например, будет капать на кондиционер соседа снизу, затекать в дом.

— Лучше дренаж отвести от стены и пристегнуть специальными застежками к ножкам кондиционера. Так не будет «капать соседям на мозги». Крышку ставить на кондиционер необязательно. Но многие ставят, чтобы птички его не пачкали. А кондиционер окрашен краской, которая служит 10–20 лет, поэтому необходимости в крышке нет, — добавляет Метко.

При выборе монтажной бригады, как говорит эксперт, лучше всего поможет сарафанное радио. Он добавляет, что не стоит покупать кондиционер самостоятельно, а потом вызывать монтажников. Лучше всего найти компанию, которая поможет выбрать кондиционер, привезет его и сама установит.

— Если делаете все по отдельности, могут быть сложности: монтажники сделали что-то неверно либо кондиционер с браком. Говорят хозяину о проблеме — тот идет в магазин, а там в свою очередь говорят, что при установке технику сломали, а товар у них супер, — говорит эксперт.

Кучин отмечает, что к лету компании по установке кондиционеров более всего загружены, потому и стоимость на их услуги повышается. Однако разницы, в какое время года ставить кондиционер, нет. Он добавляет, что «всего на установку устройства требуется в районе двух часов».

По словам эксперта, установка обычного, простого кондиционера обойдется в среднем в 25 тысяч рублей. В эту сумму входит работа монтажников — 10–12 тысяч рублей, а также само устройство — 12–15 тысяч рублей. Если же рассматривать установку самой модной и навороченной модели, то потратить придется около 150 тысяч рублей.

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