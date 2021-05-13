«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и ветра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности 14 и 15 мая из-за порывистого ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в четверг, 13 мая.

Уточняется, что в Москве местами ожидается ветер до 17 метров в секунду и гроза.

Период предупреждения из-за ветра будет действовать с 12:00 до 21:00 14 мая, из-за грозы — с полудня 14 мая до 21:00 15 мая, субботы.

Помимо этого, в Подмосковье с полудня до 9 часов вечера пятницы, 14 мая, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей России о предстоящей жаре и заморозках.

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