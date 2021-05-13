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Гидрометцентр предупредил россиян о предстоящей жаре и заморозках
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гидрометцентр предупредил россиян о предстоящей жаре и заморозках

Татьяна Плотникова

Общество

С уходом южного циклона в столичном регионе ожидается повышение температуры воздуха. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как отметила эксперт, антициклон с востока принесет до 26 градусов жары с началом следующей недели. Во вторник, 18 мая, прогнозируется уже 25-30 градусов.

Аномальная жара прогнозируется также в Поволжье. В ближайшие сутки в Новгородской, Кировской областях столбики термометров могут подняться до плюс 31 градуса. Подобная погода сохранится до 15 мая, возможны кратковременные дожди.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях синоптики обещают 21-26 градусов, местами кратковременные дожди. В Карелии — до плюс 23 градусов.

Потепление придет и на Северный Кавказ. В Астраханской, Волгоградской областях прогнозируется плюс 25-30 градусов.

В Свердловской, Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской области температура на семь и более градусов превысит климатическую норму. При этом в Томской области ожидаются ночные заморозки — до двух градусов ниже нуля. В Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае с 13 по 15 мая тоже возможны ночные заморозки, рассказала Паршина «Российской газете».

Ранее сообщалось, что погода в Москве на следующей неделе может побить рекорд конца XIX века.

Читайте также: «Хаотический компонент»: почему синоптики ошибаются и каким прогнозам погоды можно доверять

заморозкипотеплениепогода в России
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