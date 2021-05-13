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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 мая

Татьяна Плотникова

Город

В четверг, 13 мая, погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона. Он принес переменную облачность и кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве поднимется до 19-21 градуса, в Подмосковье возможно от 17 до 22 градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление несколько снизится, однако останется выше нормы. Относительная влажность воздуха составит 50 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в ряде российских регионов на предстоящей неделе ожидается аномальная жара, при этом в некоторых субъектах РФ возможны ночные заморозки.

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