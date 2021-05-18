Вильфанд рассказал о пике жары в Москве и когда она закончится

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Пик жары в столице придется на вторую половину вторника, а закончится она в четверг. Погода, которую сегодня наблюдаем, характерна для июля на юге Краснодарского края. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Пик жары — сегодня в период с 13 до 16 часов. Температура, по расчетам, превысит 30-градусную отметку, — сказал он.

Также ученый добавил, что суточный рекорд максимальной температуры был поставлен в этот день в 1897 году: тогда воздух прогрелся до 29,1 градуса.

— Завтра будет переходный день. Ложбина низкого давления, которая будет перемещаться с Западной Европы в центр Европейской России, приведет к тому, что температура будет уже ниже, но высокой. Но будет уже более облачное небо — вплоть до условия неустойчивости, до грозовой деятельности во второй половине дня, — сказал синоптик.

По его словам, в четверг жара уже закончится. Температура воздуха в этот день будет около 20 градусов, в последующие дни она будет понижаться.

— И в выходные уже 17–20 градусов. Покажется, что это невероятное похолодание, ведь температура действительно понизится на 10–12 градусов. Но на самом деле она будет близка к тем климатическим значениям, которые характерны для конца — начала третьей декады мая, — отметил Вильфанд.

По его словам, жара, подобная нынешней, даже в июле бывает в столице крайне редко. Та температура, которая была в понедельник и сегодня, во вторник, не характерна для Москвы по климатическим данным. Вильфанд рассказывает, что среднее значение температуры за пять дней в июле в Москве — около 19 градусов, а за два последних дня — 22 градуса. По его словам, такая температура больше характерна для третьей декады июля, но не для Москвы, а для юга Краснодарского края.

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