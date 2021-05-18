Синоптик пообещал москвичам рекордно теплую погоду во вторник

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Рекордно теплая температура установится в Москве во вторник, 18 мая. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 32 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня в столице будет ощущаться влияние западной периферии обширного антициклона. Переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 30 — плюс 32, по области — от 28 до 33 градусов тепла, — цитирует Леуса РИА Новости.

Он отметил, что есть высокая вероятность того, что в столице обновится суточный рекорд максимальной температуры, который был поставлен в 1897 году. Тогда 18 мая воздух прогрелся до 29,1 градуса.

По словам Леуса, в столице будет дуть юго-восточный ветер. Его скорость составит 4 — 9 метров в секунду, днем возможны порывы. Атмосферное давление упадет ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве 17 мая.

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