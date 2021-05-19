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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Полина Долганова

Город

На выходных в Москве ожидается комфортная погода без существенных осадков с температурой воздуха до плюс 20 градусов. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— В выходные погода будет умеренно теплой: температура в дневные часы — около плюс 20 градусов. Зато существенных осадков не ожидается, — сообщила специалист.

Эксперт также отметила, что ночи в столице 22 и 23 мая станут прохладнее. Температура может опуститься до плюс 10–12 градусов. В Московской области в темное время суток ожидается около 7–12 градусов тепла.

Позднякова добавила, что ветер на выходных немного стихнет по сравнению с тем, что можно наблюдать в среду, 19 мая, когда порывы достигают 18 метров в секунду, передает РИА Новости.

Ранее синоптик предупредил о грозе и граде, диаметр которого составит 2–3 сантиметра, в Москве 19 мая.

Читайте также: «Температура резко понизится»: синоптик рассказал о погоде в Москве на конец мая и начало лета

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