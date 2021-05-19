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Синоптик предупредил, что конец мая и начало лета в Москве будут прохладными
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптик предупредил, что конец мая и начало лета в Москве будут прохладными

Юлия Курганова

Город

Жителей столицы до конца мая ждет прохладная погода с температурой плюс 18-23 градуса тепла днем и короткими дождями. Такая же погода сохранится и в начале июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Температура до конца месяца возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем плюс 7-12 градусов, днем — примерно около 18-23 градусов тепла. Начиная с четверга, 20 мая, придет прохлада. Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на 10 градусов, — сообщил синоптик.

Он добавил, что с 19 мая почти каждый день будут идти кратковременные весенние дожди.

Также Тишковец сообщил, что сильная жара в начале июня не ожидается, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 30 градусов жары впервые за сезон зафиксировали в Москве 17 мая.

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