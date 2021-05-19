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Синоптик предупредил москвичей о грозе и граде в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Синоптик предупредил москвичей о грозе и граде в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице 19 мая ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, а также местами гроза и град. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду.

По его словам, в город придет холодный атмосферный фронт, поэтому погода начнет портиться. В столице может пойти град, диаметр которого составит 2-3 сантиметра. Также местами может случиться гроза, во время которой порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит плюс 25-27 градусов, уточнил Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик добавил, что атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

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