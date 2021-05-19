«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра до вечера 19 мая. Информация следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Период предупреждения действует с 10:00 до 21:00 среды.

В Подмосковье ветер будет бушевать с 09:00 до 21:00.

Ранее синоптики предупредили москвичей о дождях и грозе 19 мая. В среду через столичный регион пройдет атмосферный фронт с волнами. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди, возможна гроза.

Читайте также: Эколог сообщил, когда кондиционер может быть опасен для здоровья