Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Полина Долганова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра до вечера 19 мая. Информация следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Период предупреждения действует с 10:00 до 21:00 среды.

В Подмосковье ветер будет бушевать с 09:00 до 21:00.

Ранее синоптики предупредили москвичей о дождях и грозе 19 мая. В среду через столичный регион пройдет атмосферный фронт с волнами. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди, возможна гроза.

Читайте также: Эколог сообщил, когда кондиционер может быть опасен для здоровья

Москваветерпогода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Все мнения
О проекте