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Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозе 19 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозе 19 мая

Юлия Курганова

Город

В среду, 19 мая, через столичный регион пройдет атмосферный фронт с волнами. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25-27 градусов. В Подмосковье температура поднимется до 22-27 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе сохранится жаркая, колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода в воздухе ниже климатических значений. Такие погодные условия характеризуется выраженной биотропностью и могут стать причиной ухудшения самочувствия. В группе риска находятся метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, перенесшие в недавнем прошлом острые заболевания(сосудистые нарушения или легочная патология), которые осложнены кислородной недостаточностью.

В этих случаях необходимо строго соблюдать рекомендованные врачом профилактические и лечебные мероприятия. Прогулки на свежем воздухе лучше перенести на утренние или вечерние часы, следует соблюдать питьевой режим, снять проявления дискомфорта помогут водные процедуры в домашних условиях.

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