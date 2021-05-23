Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Яузы
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Яузы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Лазоревый проезд Карта всех событий

Предложения жителей по благоустройству поймы реки Яузы будут реализованы. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Глава города уточнил, что комплексное благоустройство уникальной природной территории власти Москвы ведут уже несколько лет. Оно продолжится и в 2022–2023 годах.

Одна из задач проекта — создание единого паркового пространства, которое объединит разрозненные территории вдоль реки и ее притоков: Чермянки, Ички и Лихоборки. Парк займет свыше 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука.

В нынешнем году запланировано обустройство двух пойменных участков реки Чермянки. В целом за период с 2016 по 2020 год в порядок привели пять участков будущего парка. Их общая площадь — 135 гектаров. Они находятся вдоль Лазоревого и Чукотского проездов, на территории Ботанического сада и вдоль улицы Заповедной.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии лодочных станций в парках Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о готовности столичных классов к ЕГЭ и ОГЭ

паркиСергей Собянинэкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте