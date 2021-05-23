Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Яузы

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Россия, Москва, Лазоревый проезд Карта всех событий

Предложения жителей по благоустройству поймы реки Яузы будут реализованы. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Глава города уточнил, что комплексное благоустройство уникальной природной территории власти Москвы ведут уже несколько лет. Оно продолжится и в 2022–2023 годах.

Одна из задач проекта — создание единого паркового пространства, которое объединит разрозненные территории вдоль реки и ее притоков: Чермянки, Ички и Лихоборки. Парк займет свыше 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука.

В нынешнем году запланировано обустройство двух пойменных участков реки Чермянки. В целом за период с 2016 по 2020 год в порядок привели пять участков будущего парка. Их общая площадь — 135 гектаров. Они находятся вдоль Лазоревого и Чукотского проездов, на территории Ботанического сада и вдоль улицы Заповедной.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии лодочных станций в парках Москвы.

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