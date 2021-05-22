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Сергей Собянин сообщил об открытии лодочных станций в парках Москвы
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин сообщил об открытии лодочных станций в парках Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Воронцовский паркКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что лодочные станции уже открылись в шести парках столицы. Об этом глава города написал в своем аккаунте в Instagram в субботу, 22 мая.

Мэр отметил, что катание на лодках — прекрасный вид городского отдыха.

— Лодочные станции уже открылись в нескольких парках Москвы, — сказал Сергей Собянин.

Он сообщил, что катание на лодках доступно москвичам в Воронцовском парке, музее-заповеднике «Царицыно», в парке Кусково, Лианозовском и Измайловском парках, а также в Кузьминках.

Ранее Сергей Собянин выступил на марафоне «Новое знание», где отметил, что глобальной миссией Москвы является побеждать в конкуренции с мировыми городами.

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столичные паркиСергей Собянинкатание на лодках
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