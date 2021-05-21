Сергей Собянин: Глобальная миссия Москвы — побеждать в конкуренции с мировыми городами
Победа в конкуренции с мировыми городами является глобальной миссией столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на марафоне «Новые знания».
По его словам, городские власти делают все, что могут.
— Максимум, что можно выжать из нашего города, наших возможностей — мы выжимаем, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».
Мэр столицы подчеркнул, что скорость перемен в городе уступает только двум городам мира.
— На самом деле это просто другой масштаб. Триллион жителей в Китае — огромный масштаб, мощь, но мы недалеко от них, — отметил Сергей Собянин.
Главной задачей Москвы является обеспечение комфорта всем жителям. Власти столицы должны бороться за то, чтобы все, кто живет в Москве, чувствовали себя людьми. Сергей Собянин отметил, что в настоящее время основным ресурсом является человек, которому необходимо создать уникальные возможности. Для этого важно сделать человеческую, комфортную и интересную среду.
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