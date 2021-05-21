Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссеров Николая Досталя и Глеба Панфилова. Соответствующие телеграммы были опубликованы на официальном сайте главы города.

Режиссеру Глебу Панфилову 21 мая исполнилось 87 лет. Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР с днем рождения, назвав его «гордостью отечественного искусства».

Ранее сообщалось, что около полусотни летних кинотеатров будут работать в Подмосковье.

Читайте также: Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19