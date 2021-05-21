Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссеров Николая Досталя и Глеба Панфилова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссеров Николая Досталя и Глеба Панфилова

Анастасия Волоснова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссеров Николая Досталя и Глеба Панфилова. Соответствующие телеграммы были опубликованы на официальном сайте главы города.

В пятницу, 21 мая, Николаю Досталю исполнилось 75 лет. Глава города пожелал народному артисту России успешной реализации новых творческих проектов. Сергей Собянин отметил, что Досталь внес большой вклад в развитие российского кинематографа.

— В вашей богатой кинематографической биографии — множество драматических, комедийных и исторических фильмов, которые завоевали сердца миллионов зрителей и стали настоящим явлением в культурной жизни страны, — подчеркнул мэр.

Режиссеру Глебу Панфилову 21 мая исполнилось 87 лет. Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР с днем рождения, назвав его «гордостью отечественного искусства».

— Созданные вами фильмы вошли в золотой фонд нашего кино, а спектакли стали украшением театральной жизни Москвы и России, — подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что около полусотни летних кинотеатров будут работать в Подмосковье.

Читайте также: Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

Сергей Собянинкультурадень рождения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Все мнения
О проекте