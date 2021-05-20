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Около полусотни летних кинотеатров будут работать в Подмосковье
Фото: Агентство городских новостей Москва

Около полусотни летних кинотеатров будут работать в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Город

Около 50 открытых кинотеатров начнут работу в Московском регионе летом 2021 года. Об этом сообщил глава «Мособлкино» Евгений Сарамуд.

— Порядка 50 площадок летних кинотеатров у нас будет в этом году по всей Московской области. Люди будут смотреть кино вечерами в парках, это замечательно, — цитирует Сарамуда агентство городских новостей «Москва».

Директор «Мособлкино» уточнил, что посмотреть кинофильмы в парках или на специальных паркингах москвичи смогут абсолютно бесплатно.

Ранее сообщалось, что более 33 тысяч человек посетили старейший обновленный кинотеатр «Художественный» за месяц с момента его открытия.

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