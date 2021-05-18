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Свыше 33 тысяч человек посетили обновленный кинотеатр «Художественный» за месяц
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 33 тысяч человек посетили обновленный кинотеатр «Художественный» за месяц

Елена Фролова

Город

Более 33 тысяч человек посетили старейший обновленный кинотеатр «Художественный» за месяц с момента его открытия. Такую информацию предоставили в пресс-службе учреждения.

Зрители ждали открытия «Художественного» семь лет. После масштабной реставрации он вновь начал принимать посетителей с 9 апреля. Теперь он располагает четырьмя залами, оборудованными современными аудио- и видеосистемами. В здании также есть библиотека, бары, ресторан и пекарня.

— С 9 апреля по 10 мая гостями кинотеатра стали 33 192 человека. Они посетили свыше одной тысячи сеансов. В указанное число посетителей не вошли те, кто просто приходил погулять по зданию, — уточнили в пресс-службе «Художественного».

В ближайшем будущем, в кинотеатре состоятся несколько премьерных показов по программе международного фестиваля документального кино о новой культуре, отмечает РИАМО.

Читайте также: Москвичам рассказали, как реставрировали кинотеатр «Художественный»

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