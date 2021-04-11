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Москвичам рассказали, как реставрировали кинотеатр «Художественный»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москвичам рассказали, как реставрировали кинотеатр «Художественный»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Во время реставрации кинотеатра «Художественный» удалось воссоздать идеи архитектора Федора Шехтеля, по проекту которого здание перестраивали в 1912–1913 годах. Об этом рассказала реставратор кинотеатра, директор компании Strelka Architects и консультант по архитектурному проекту Дарья Парамонова.

Во время работ специалисты сняли все слои штукатурки, дойдя до уровня времен Шехтеля. Специалисты воссоздали белые колонны, барельефы и надпись «Художественный электро-театръ».

Москвичам рассказали, как реставрировали кинотеатр «Художественный»Фото: mos.ru / Максим Денисов

В течение 20 дней реставраторам пришлось выводить нужный шехтелевский цвет фасада. Через пару лет, когда краска среагирует на солнечный свет и другие внешние факторы, оттенок станет полностью совпадать со старой версией кинотеатра, пояснила Дарья Парамонова.

Уточняется, что часть кинозалов расположили на чердаке, к которому подвели лестницу.

— Чтобы не менять уровень кровли, не искажать внешний облик здания, не нарушать четкую шехтелевскую симметрию, мы построили в центре вестибюля лестницу, а второй этаж сделали в виде галереи с двумя малыми кинозалами. Кроме того, чтобы не оставлять неиспользованное пространство, мы трансформировали бывшее служебное помещение рядом с правым фойе балкона в камерный зал, а в каждом фойе теперь свое кафе, — объяснила Парамонова.

Москвичам рассказали, как реставрировали кинотеатр «Художественный»Фото: mos.ru / Максим Денисов

Реставраторы воссоздали исторические решетки, фонтан и оконный витраж, а также организовали инсталляцию оранжереи.

Несмотря на аварийное состояние здания, специалистам удалось сохранить балкон кинотеатра. Кроме того, они смогли спрятать в потолок и стены технику, которая могла бы нарушать образ помещения, а также проработали шумоизоляцию.

— Мы решили выложить стены акустической штукатуркой. Она состоит из множества шариков, которые наносят в несколько слоев. Полости между ними глушат шум. Сделали из этой штукатурки русты — стилизованные камни по чертежам Шехтеля. То есть применили технологию на стыке реставрации и приспособления, — уточнила специалист.

Москвичам рассказали, как реставрировали кинотеатр «Художественный»Фото: mos.ru / Максим Денисов

По ее словам, интерьер кинотеатра наполнили идеями Шехтеля. Реставраторы установили специальные лестницы, барельефы и амфитеатр, повторяющие идеи архитектора, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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