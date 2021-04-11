Москвичам рассказали, как реставрировали кинотеатр «Художественный»

Фото: mos.ru / Максим Денисов

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Во время реставрации кинотеатра «Художественный» удалось воссоздать идеи архитектора Федора Шехтеля, по проекту которого здание перестраивали в 1912–1913 годах. Об этом рассказала реставратор кинотеатра, директор компании Strelka Architects и консультант по архитектурному проекту Дарья Парамонова.

Во время работ специалисты сняли все слои штукатурки, дойдя до уровня времен Шехтеля. Специалисты воссоздали белые колонны, барельефы и надпись «Художественный электро-театръ».

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В течение 20 дней реставраторам пришлось выводить нужный шехтелевский цвет фасада. Через пару лет, когда краска среагирует на солнечный свет и другие внешние факторы, оттенок станет полностью совпадать со старой версией кинотеатра, пояснила Дарья Парамонова.

Уточняется, что часть кинозалов расположили на чердаке, к которому подвели лестницу.

— Чтобы не менять уровень кровли, не искажать внешний облик здания, не нарушать четкую шехтелевскую симметрию, мы построили в центре вестибюля лестницу, а второй этаж сделали в виде галереи с двумя малыми кинозалами. Кроме того, чтобы не оставлять неиспользованное пространство, мы трансформировали бывшее служебное помещение рядом с правым фойе балкона в камерный зал, а в каждом фойе теперь свое кафе, — объяснила Парамонова.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Реставраторы воссоздали исторические решетки, фонтан и оконный витраж, а также организовали инсталляцию оранжереи.

Несмотря на аварийное состояние здания, специалистам удалось сохранить балкон кинотеатра. Кроме того, они смогли спрятать в потолок и стены технику, которая могла бы нарушать образ помещения, а также проработали шумоизоляцию.

— Мы решили выложить стены акустической штукатуркой. Она состоит из множества шариков, которые наносят в несколько слоев. Полости между ними глушат шум. Сделали из этой штукатурки русты — стилизованные камни по чертежам Шехтеля. То есть применили технологию на стыке реставрации и приспособления, — уточнила специалист.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

По ее словам, интерьер кинотеатра наполнили идеями Шехтеля. Реставраторы установили специальные лестницы, барельефы и амфитеатр, повторяющие идеи архитектора, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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