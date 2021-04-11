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Мосгорнаследие проконтролирует сохранность фасада и интерьеров «Елисеевского»
Фото: Вечерняя Москва

Мосгорнаследие проконтролирует сохранность фасада и интерьеров «Елисеевского»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Тверская улица, 14 Карта всех событий

Мосгорнаследие заключит охранный договор с новым собственником магазина-гастронома «Елисеевский», обязав владельца сохранять памятник архитектуры. Об этом рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В настоящее время «Елисеевский» находится в собственности города, однако судебные разбирательства продолжаются. Уточняется, что магазин прекращает работу из-за проблем в отношениях между арендатором и субарендатором помещений.

Здание гастронома является объектом культурного наследия федерального значения. Если у объекта появится новый владелец, ему придется следить за сохранением исторического облика здания, отметили в ведомстве.

— Хочу подчеркнуть, что кем бы ни был новый собственник, ему будет выдан акт технического состояния, в котором прописаны все необходимые работы по сохранению и сроки, и он должен будет бережно относиться к памятнику архитектуры, — подчеркнул Алексей Емельянов.

Он напомнил, что фасад здания выполнен в стиле классицизма, а интерьеры — в стиле «необарокко». Охраняемой частью также является торговая функция, которую выполняют первые этажи магазина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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магазининтерьерархитектура и строительство
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