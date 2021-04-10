Строители повредили газовую магистраль на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

В ходе строительных работ на Шоссейной улице в Юго-Восточном административном округе Москвы была повреждена газовая магистраль. Об этом в ночь на субботу, 10 апреля, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Уточняется, что повреждение произошло при строительстве Юго-Восточной хорды. Горения на месте происшествия нет.

Сведения об ограничении движения транспорта не поступали.

Читайте также: СМИ: Четыре гражданина Турции пострадали при обрушении дома в Новой Москве