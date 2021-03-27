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СМИ: Четыре гражданина Турции пострадали при обрушении дома в Новой Москве
Фото: mos.ru/Максим Денисов

СМИ: Четыре гражданина Турции пострадали при обрушении дома в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский, СНТ Западный Карта всех событий

Четыре гражданина Турции пострадали при обрушении таунхауса на Родниковой улице в Новой Москве. В результате взрыва баллона с газом здание обрушилось.

В доме находились гости из Турции. При этом в представительстве пояснили, что сведений о гражданах страны в посольство Турции в России пока не поступало.

Под завалами находилось четыре человека, одному из них в результате обрушения зажало ногу плитами, передает РЕН ТВ.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ трех человек извлекли из-под завалов живыми, их передали врачам для оказания помощи. В настоящее время завершаются работы по извлечению последнего пострадавшего, сообщается на сайте МЧС по городу Москва.

На опубликованных кадрах видны последствия взрыва — дом превратился в руины, а его фрагменты повредили автомобили.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселении Московское СНТ «Западный». Источник «Вечерней Москвы» уточнил, что обрушение жилого панельного трехэтажного дома произошло по всей площади здания. Двух человек извлекли из-под завалов. По факту инцидента была организована доследственная проверка, на место происшествия также выдвинулись следователи и криминалисты.

Читайте также: Прокуратура начала проверку после обрушения дома в Новой Москве

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