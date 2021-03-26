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Двух человек извлекли из-под завалов в результате взрыва газового баллона в ТиНАО
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Двух человек извлекли из-под завалов в результате взрыва газового баллона в ТиНАО

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский, СНТ Западный Карта всех событий

Газовый баллон взорвался в строящемся частном доме в Новой Москве. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Отмечается, что двух человек извлекли из-под завалов. Один из них — ребенок, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в поселении Московское СНТ «Западный». Источник «Вечерней Москвы» уточнил, что обрушение жилого панельного трехэтажного дома произошло по всей площади здания.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что на данный момент проводится доследственная проверка.

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