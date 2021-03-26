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СМИ: Три человека пострадали в результате ДТП в Зеленограде
Фото: mos.ru/Максим Денисов

СМИ: Три человека пострадали в результате ДТП в Зеленограде

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Зеленоград, улица Каменка Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 26 марта.

Инцидент произошел не улице Каменка. В результате аварии пострадали три человека.

На месте происшествия находятся представители экстренных служб города. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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авариигород Зеленоградпострадавшие
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