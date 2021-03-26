Любителей лезгинки задержали за езду с открытыми дверьми по МКАД

Фото: moscow-live

Сотрудники полиции задержали водителя и пассажира «Лады-Гранты», которые ехали по МКАД с открытыми дверьми под громкую музыку. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 марта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О нарушителях правоохранители узнали в рамках мониторинга сети интернет. Установлено, что инцидент произошел на 71-м километре МКАД. Сотрудники полиции при участии Росгвардии остановили нарушителей правил дорожного движения на 87-м километре МКАД.

Видео: МВД.РФ

В отношении задержанных составили семь административных протоколов, в том числе за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уклонение от исполнения административного наказания, езду с непристегнутым ремнем.

Автомобиль отправили на штрафстоянку, а задержанные принесли свои извинения на камеру в отделении полиции.

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