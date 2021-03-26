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Вооруженный автомобилист был замечен на дорогах Москвы
Новоандреевский мост: Якиманка, ЦАО

Вооруженный автомобилист был замечен на дорогах Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Житель столицы сообщил в полицию, что неизвестный на иномарке в потоке движения автомобилей пригрозил ему оружием. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 26 марта.

По словам мужчины, вечером в четверг он двигался за рулем своего автомобиля по Третьему транспортному кольцу в сторону Русаковской эстакады. Внезапно он заметил на дороге Range Rover, водитель которого пытался его подрезать. Когда их машины поравнялись, мужчина за рулем внедорожника показал заявителю пистолет и уехал на большой скорости вперед.

По данному факту правоохранителипроводят проверку.

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