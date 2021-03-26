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ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юго-западе Москвы
Фото: Moscow-Live

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Севастопольский проспект, 17Ас1 Карта всех событий

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Севастопольском проспекте, в районе дома 17а. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Участники аварии заняли третью и четвертую полосы магистрали в сторону области. На протяжении 1,3 километра затруднено движение, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла на 64-м километре МКАД. Один из автомобилей врезался в неисправное транспортное средство, которое грузили на эвакуатор, а затем столкнулся с другими машинами на дороге. В результате ДТП пострадали два человека.

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