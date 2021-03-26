Движение на участке МКАД ограничили из-за аварии с пятью машинами

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 64-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на участке Московской кольцевой автодороги временно ограничено в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом в ночь на пятницу, 26 марта, рассказали «ВМ» в столичном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет ведомство, авария с участием пяти машин произошла на 64-м километре трассы. Один из автомобилей врезался в неисправное транспортное средство, которое грузили на эвакуатор, а затем столкнулся с другими машинами на дороге. В результате ДТП пострадали два человека.

Движение по внешней стороне МКАД в районе аварии ограничено до одного правого ряда и затруднено на участке протяженностью 1,8 километра.

Видео: Telegram-канал MSK

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