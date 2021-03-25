Женщина пострадала в ДТП на 98-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 98-й километр Карта всех событий

Женщина пострадала в ДТП на 98-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что автомобиль, пострадавший в ДТП, эвакуировали. Дальнейшая судьба девушки на данный момент неизвестна.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о ДТП на 27-м километре Калужского шоссе, в котором пострадали три человека.

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