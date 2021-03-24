«Газель» врезалась в столб на дублере Волоколамского шоссе
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«Газель» врезалась в столб в результате ДТП на дублере Волоколамского шоссе. Соответствующую информацию «Вечерней Москве» предоставил источник в экстренных службах в среду, 24 марта.
Инцидент произошел по адресу Волоколамское шоссе (дублер), дом 3. О пострадавших не сообщается.
На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
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