«Газель» врезалась в столб на дублере Волоколамского шоссе

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дублер Волоколамское шоссе,3 Карта всех событий

«Газель» врезалась в столб в результате ДТП на дублере Волоколамского шоссе. Соответствующую информацию «Вечерней Москве» предоставил источник в экстренных службах в среду, 24 марта.

Инцидент произошел по адресу Волоколамское шоссе (дублер), дом 3. О пострадавших не сообщается.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

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