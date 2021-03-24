Три человека пострадали при ДТП на Калужском шоссе в Москве

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Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

В результате ДТП с участием двух машин в столице пострадали трое людей. Об этом в среду, 24 марта, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Инцидент произошел на 27-м километре Калужского шоссе. Столкнулись автомобили марок Mitsubishi и Mini Cooper. В результате пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии, отметил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о пострадавших в результате ДТП на Иловайской улице.

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