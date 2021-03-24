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«Не сработали тормоза»: предполагаемый виновник ДТП объяснил, почему сбил двух женщин в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

«Не сработали тормоза»: предполагаемый виновник ДТП объяснил, почему сбил двух женщин в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Предполагаемый виновник аварии на Пулковской улице в Москве объяснил полицейским, почему произошло ДТП. Видео допроса появилось в Telegram-канале «Life Shot».

— Ужинали с другом, выехали, не сработали тормоза, — рассказал Хусен Сомон.

После кафе водитель поехал в больницу на осмотр, так как полтора месяца назад сломал ногу.В момент ДТП у машины не сработали тормоза, хотя водитель ехал со скоростью 60-70 километров в час. Во время аварии он ударился ногой, поэтому решил оставить место аварии и все-таки добраться до больницы на такси.

Видео: Telegram / LifeShot

Мужчина признал свою вину. Предполагаемый виновник аварии заявил, что покинул место ДТП, потому что был в шоковом состоянии. Он хотел сдаться полиции, но по какой-то причине этого не сделал и почти сутки был у друга.

Напомним, авария произошла на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. Водитель машины «Мерседес» влетел в припаркованнyю иномарку. После этого он наехал на двух женщин на тротуаре, бросил автомобиль и скрылся с места преступления. Обе пострадавшие женщины скончались.

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