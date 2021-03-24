Полиция задержала предполагаемого виновника резонансного ДТП в Москве

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Россия, Москва, Конаковский проезд Карта всех событий

В Москве полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на Пулковской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 24 марта.

Ранее сообщалось, что виновником аварии мог стать Сидикшох Рахматов, ему 23 года. Позже стало известно, что молодой человек продал свою машину другу.

Напомним, авария произошла на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. Водитель машины «Мерседес» влетел в припаркованнyю иномарку. После этого он наехал на двух женщин на тротуаре, бросил автомобиль и скрылся с места преступления. Обе пострадавшие женщины скончались.

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