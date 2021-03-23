Два пешехода сильно пострадали в результате ДТП на севере Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Конаковский проезд Карта всех событий

В результате ДТП с участием нескольких автомобилей произошел наезд на двух женщин на севере столицы, обе тяжело пострадали. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

Отмечается, что инцидент произошел на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей.

Ранее сообщалось о затруднении движения на Ярославском шоссе из-за аварии.

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